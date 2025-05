Nicox annonce les résultats de l’étude exploratoire de phase 3b Whistler dans le glaucome

Nicox SA (Euronext Growth Paris : FR0013018124, ALCOX, éligible PEA-PME), société internationale spécialisée en ophtalmologie, annonce aujourd’hui les résultats de l’étude clinique exploratoire de phase 3b Whistler visant à évaluer le mécanisme d’action double (oxyde nitrique et analogue de prostaglandine) du NCX 470 dans la réduction de la pression intraoculaire (PIO) chez des volontaires sains et chez des sujets atteints d’hypertension oculaire.



« Nous pensons que la tendance favorable pour NCX 470 observée sur plusieurs paramètres de la dynamique de l’humeur aqueuse au niveau du réseau trabéculaire est liée à l’effet de l’oxyde nitrique. Ces résultats exploratoires positifs suggèrent qu’une étude plus approfondie du mécanisme à action double de NCX 470 sur la pression intraoculaire pourrait être justifiée. » a déclaré Doug Hubatsch, Chief Scientific Officer de Nicox. « Les caractéristiques thérapeutiques de NCX 470, telles qu’établies à ce jour dans le programme de Phase 3, confirment que nous disposons d’un produit différencié et approuvable, avec un profil clinique prometteur. Nous sommes impatients d’annoncer les résultats d’efficacité et de tolérance de notre étude de phase 3 Denali actuellement en cours, dont la publication est attendue au troisième trimestre de cette année ».