Nicox annonce l’extension de son horizon de trésorerie

2 septembre 2026 – publication à 7H30

Sophia Antipolis, France







Nicox SA (Euronext Growth Paris : FR0013018124, ALCOX, éligible PEA-PME), une société internationale spécialisée en ophtalmologie, annonce aujourd’hui une extension de son horizon de trésorerie et présente une mise à jour de sa situation financière et de ses activités. La date PDUFA 2 pour NCX 470 a été annoncée le 27 août.



« Notre niveau actuel de trésorerie nous offre une visibilité de plus de 18 mois et notre partenaire exclusif aux Etats-Unis, Kowa, prévoit un lancement commercial de NCX 470, sous réserve d’approbation, au deuxième semestre 2027. Le paiement d’étape attendu lors de l’approbation de la NDA devrait financer nos activités jusqu’en 2029 tandis que les revenus de redevances ultérieurs nous permettraient d’étendre cette visibilité financière bien au-delà. Alors que NCX 470 poursuit son examen réglementaire dans deux marchés majeurs, nous nous trouvons désormais dans une position financière solide pour soutenir nos partenaires dans leurs activités réglementaires et de pré-commercialisation, tout en mobilisant notre équipe expérimentée sur l’évaluation des opportunités de croissance futures » a déclaré Gavin Spencer, Directeur Général de Nicox.



Horizon de trésorerie







Au 31 août 2026, Nicox disposait d’une trésorerie et d’équivalents de trésorerie estimés de 8.4 millions d’euros 1 , contre 4,1 millions d’euros au 31 décembre 2025. La Société a considérablement réduit ses coûts fixes et, sur la base de sa structure et de ses activités actuelles, estime que sa trésorerie est suffisante pour financer ses opérations existantes au-delà du 1 er trimestre 2028. La réception du paiement d’étape dû à l’approbation de la NDA de NCX 470 aux Etats-Unis (date PDUFA 2 au 30 avril 2027) permettrait de financer les opérations existantes jusqu’en 2029, tandis que les redevances attendues après le lancement aux Etats-Unis au second semestre 2027 pourraient prolonger la trésorerie bien au-delà de cette échéance. Des options de financement supplémentaires restent disponibles dans le cadre de la convention d’avance en compte courant d’actionnaire accordée par Vester Finance, annoncée en juin 2026. La Société reste engagée dans le contrôle des coûts et l’optimisation de l’allocation de ses ressources pour mener à bien ses objectifs stratégiques. Si l’une des hypothèses concernant les revenus, les dettes ou les coûts estimés venait à changer, cela pourrait impacter l’estimation de l’horizon de trésorerie de la Société.







Par ailleurs, la Société poursuit des discussions de développement d’affaires et continue d’évaluer plusieurs opportunités de croissance stratégique, incluant de potentielles collaborations ou des regroupements d’entreprises.







Évolution de l’équipe de direction







Doug Hubatsch, Vice-Président Exécutif, Responsable de la Recherche et Développement et Directeur Scientifique de Nicox depuis décembre 2021, a pris les nouvelles fonctions de Chief Scientific Advisor, et n'assure plus les responsabilités de gestion opérationnelle. Dans le cadre de ce nouveau rôle, il continuera à soutenir le programme NCX 470 tout au long de la période de revue de la NDA, tout en conseillant la Société sur des opportunités de croissance et sa stratégie scientifique.







Siobhan Garbutt, Vice-Présidente et Responsable du Développement Clinique, prendra la direction de l’équipe de développement et continuera à accompagner les partenaires de la société pendant le processus de revue des NDAs, tout en contribuant à l’évaluation de futures opportunités de développement pour la Société. Siobhan a rejoint Nicox en juillet 2022 et a dirigé les activités cliniques de NCX 470 et a joué un rôle majeur dans la rédaction de la NDA. Elle possède près de 20 ans d’expérience dans le développement clinique, principalement dans le domaine de l’ophtalmologie, et a travaillé au sein de grands groupes pharmaceutiques, de sociétés de biotechnologie et d’organisations de recherche (CRO).







Nous remercions Doug pour son leadership dans la conduite de NCX 470 jusqu’au dépôt de la NDA et félicitons Siobhan pour la prise de cette fonction élargie au sein de la Société.







« Je souhaite profiter de cette occasion pour remercier Doug Hubatsch, qui a dirigé avec beaucoup de succès l’équipe Développement au cours des dernières étapes du programme clinique de NCX 470 et a joué un rôle déterminant dans la construction de partenariats durables avec Kowa et Ocumension. Doug a désormais pris les fonctions de Chief Scientific Advisor et nous nous réjouissons qu’il continue à mettre son expertise au service de Nicox, en accompagnant la Société durant la période d’examen de la NDA pour NCX 470 et en la conseillant sur sa stratégie scientifique ainsi que sur ses futures opportunités de croissance. Siobhan Garbutt, Vice-Présidente du Développement clinique, qui travaille en étroite collaboration avec Doug depuis son arrivée chez Nicox en 2022, prendra la direction de la fonction Développement et travaillera en étroite collaboration avec le reste de l’équipe Nicox pour définir les orientations futures de la Société. » a ajouté Gavin Spencer, Directeur Général de Nicox.