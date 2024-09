Nicox annonce l’approbation de ZERVIATE en Chine

Nicox SA (Euronext Growth Paris : FR0013018124, ALCOX, éligible PEA-PME), société internationale spécialisée en ophtalmologie, annonce aujourd’hui que son partenaire licencié exclusif chinois, Ocumension Therapeutics, a reçu l’approbation de la demande d’autorisation de mise sur le marché pour la commercialisation de ZERVIATE® (solution ophtalmique de cétirizine), 0,24% pour le prurit oculaire associé aux conjonctivites allergiques en Chine.



ZERVIATE est la première et unique formulation sous forme de collyre de l’antihistaminique cétirizine, le principe actif de ZYRTEC® et est actuellement commercialisé aux Etats-Unis par Harrow, Inc., le partenaire exclusif de Nicox aux Etats-Unis, pour le traitement du prurit oculaire associé aux conjonctivites allergiques.