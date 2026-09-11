Nicox annonce l’acceptation pour examen en Chine de la NDA de NCX 470

Nicox SA (Euronext Growth Paris : FR0013018124, ALCOX, éligible PEA-PME), une société internationale spécialisée en ophtalmologie, annonce aujourd’hui que son licencié exclusif en Chine, Ocumension Therapeutics, a reçu la confirmation de la National Medical Products Administration (NMPA) chinoise que la demande d’autorisation de mise sur le marché (NDA) de NCX 470 (également connu sous le nom OT-301 par Ocumension) en Chine a été acceptée pour revue. Cette acceptation marque le début de l’examen de la NDA par la NMPA. Nicox avait précédemment annoncé le dépôt d’une NDA pour NCX 470 en Chine comme traitement visant à réduire la pression intraoculaire (PIO) chez les patients atteints de glaucome à angle ouvert ou d’hypertension oculaire.