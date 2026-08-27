Nicox annonce avril 2027 comme date PDUFA pour NCX 470 dans le traitement du glaucome

Nicox SA (Euronext Growth Paris : FR0013018124, ALCOX, éligible PEA-PME), une société internationale spécialisée en ophtalmologie, annonce aujourd’hui que la Food and Drug Administration (FDA) américaine a accepté pour examen la demande d’autorisation de mise sur le marché (NDA) pour NCX 470 (bimatoprost grenod, également connu sous le nom de K-911 dans les publications de Kowa) et a fixé au 30 avril 2027 la date du Prescription Drug User Fee Act (PDUFA)1 pour rendre sa décision à l’issue de la revue du dossier. L’acceptation de la FDA confirme que le dossier est suffisamment complet pour une revue formelle et représente une étape règlementaire importante vers une éventuelle approbation. La NDA pour NCX 470 aux Etats-Unis a été déposée le 30 juin 2026 par Kowa, le licencié exclusif de Nicox pour les Etats-Unis et un paiement d’étape est dû lors de l’approbation. NCX 470 est un collyre bimatoprost donneur d’oxyde nitrique pour la réduction de la pression intraoculaire (PIO) chez les patients atteints de glaucome à angle ouvert ou d’hypertension oculaire.