Nicox : 50% des patients ont été recrutés dans l'étude de phase 3 Mont Blanc sur le NCX 470

Nicox annonce aujourd'hui que 50% des patients de l'étude clinique de phase 3 Mont Blanc sur le NCX 470 dans le glaucome ont été randomisés, l'objectif de recrutement étant de 670 patients. Ceci permet d'estimer que les premiers résultats seront disponibles au deuxième trimestre 2022. Principal candidat médicament en développement clinique de Nicox, NCX 470 est un nouvel analogue de prostaglandine donneur d'oxyde nitrique (NO) qui fait l'objet d'un accord de concession de licence exclusif avec Ocumension Therapeutics pour les marchés chinois, de Corée et d'Asie du Sud-Est. L'étude Mont Blanc est une étude clinique de phase 3, d'une durée de trois mois, multi-pays, visant l'évaluation de l'efficacité et de la sécurité de la solution ophtalmique de NCX 470 à 0,1% par rapport à la solution ophtalmique de latanoprost à 0,005% pour la réduction de la pression intraoculaire (PIO) chez des patients atteints de glaucome à angle ouvert ou d'hypertension oculaire. L'étude Mont Blanc a été initiée aux Etats-Unis en juin 2020, elle comprenait une partie initiale adaptative de design dans laquelle la plus haute dose de NCX 470 testée dans l'étude clinique de phase 2 Dolomites, la dose 0,065%, a été évaluée avec une plus forte concentration de NCX 470 à 0,1%. La dose 0,1% de NCX 470 a été sélectionnée à l'issue de l'étape adaptative et a permis de poursuivre la deuxième partie de l'étude de phase 3 Mont Blanc et d'initier la deuxième étude de phase 3 Denali.