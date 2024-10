Nicox: 19,7 millions d'euros de trésorerie, visibilité jusqu'au 3e trimestre 2025

AOF - EN SAVOIR PLUS

Nicox a enregistré une perte nette de 4,3 millions d'euros pour les 6 premiers mois de 2024 contre une perte nette de 12,5 millions à la même période en 2023. La réduction de la perte nette est principalement liée à l'augmentation des revenus du fait de la signature de l'accord avec la société Kowa pour le Japon pour lequel la société a reçu un paiement initial de 3 millions d'euros et à la diminution des charges d'exploitation.

(AOF) - Avec une trésorerie de 19,7 millions d'euros au 30 septembre 2024, incluant le produit net estimé de la vente des redevances Vyzulta et le financement en fonds propres annoncés le 14 octobre 2024, Nicox estime être financée jusqu’au troisième trimestre 2025. La biotech ophtalmologique précise que son chiffre d'affaires du premier semestre s'élève à 4,9 millions d'euros (dont 1,7 million d'euros de redevances nettes et un paiement de licence de 3,0 millions d'euros) contre 1,7 million d'euros (entièrement constitué de redevances nettes) pour le premier semestre 2023.

