Nicolet Bankshares rachète MidWestOne dans le cadre d'une transaction boursière de 864 millions de dollars

Nicolet Bankshares NIC.N acquiert MidWestOne Financial Group MOFG.O pour 864 millions de dollars en actions, dans le cadre de l'une des plus importantes transactions bancaires de l'année.

Nicolet émettra 0,3175 de ses actions pour chaque action ordinaire de MidWestOne, ce qui valorise la société à 41,37 dollars par action, ont indiqué les deux sociétés jeudi.

Le prix de l'offre représente une prime de 46% par rapport à la dernière clôture de MidWestOne. Les actions de la banque ont bondi de plus de 36 % après l'annonce, tandis que celles de Nicolet ont baissé d'environ 1 % dans les échanges après la cloche.

L'acquisition donnera naissance à l'une des plus grandes banques de l'Upper Midwest, avec plus de 15,3 milliards de dollars d'actifs, 13,1 milliards de dollars de dépôts et 11,3 milliards de dollars de prêts.

Les transactions dans le secteur devraient s'accélérer au cours du second semestre 2025, les autorités de régulation se montrant plus ouvertes à la consolidation.

Parmi les transactions récentes, Pinnacle Financial Partners

PNFP.O a annoncé qu'il allait acquérir Synovus Financial

SNV.N dans le cadre d'une transaction de 8,6 milliards de dollars en juillet.

Toutefois, le secteur bancaire régional a été ébranlé par une série de mauvaises nouvelles liées à des pertes sur prêts.

La semaine dernière, Zions Bancorp ZION.O a révélé qu'elle avait enregistré une perte de 50 millions de dollars au troisième trimestre sur deux prêts commerciaux et industriels de son unité californienne, tandis que Western Alliance WAL.N a intenté une action en justice contre Cantor Group concernant des créances douteuses.

Jefferies JEF.N a révélé son exposition au fabricant de pièces automobiles en faillite First Brands au cours de la même semaine, ce qui a déclenché une chute dans le secteur . Toutefois, les bons résultats des banques régionales en matière de crédit ont aidé les actions à réduire leurs pertes.

"En dehors de plusieurs événements ponctuels liés au crédit, les tendances de base en matière de crédit sont restées stables dans la majorité des banques qui ont publié leurs résultats pour le troisième trimestre de l'année 25. Je pense donc que cette acquisition fait partie d'une tendance qui existe depuis des années et qui s'accélère ici en 2025", a déclaré Terry McEvoy, analyste chez Stephens.