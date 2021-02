Nicolas Lehé nommé Directeur des Revenus

Adthink (ENXTPA:ALADM) annonce la nomination de Nicolas Lehé au poste de Chief Revenue Officer (CRO) de la société.



M. Lehé occupait le poste de directeur de la plateforme d'affiliation depuis 5 ans et conserve cette responsabilité. Il cumule 13 ans d'expérience de l'affiliate marketing, notamment dans l'industrie du igaming au sein de The Stars Group (NASDAQ:TSG, TSX:TSGI) et de Chiligaming, fondé par le lyonnais Alexandre Dreyfus et acquit par Bally, maintenant Scientific Games (NASDAQ:SGMS). Son expertise et son réseau lui ont permis de développer la plateforme d'affiliation de Adthink qui affiche +37 % de croissance en 2020.



Lisez le communiqué de presse complet en téléchargeant le PDF ci-dessous.