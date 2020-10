Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nicolas Hieronimus en passe de devenir DG de l'Oréal Reuters • 14/10/2020 à 07:25









NICOLAS HIERONIMUS EN PASSE DE DEVENIR DG DE L'ORÉAL PARIS (Reuters) - L'Oréal devrait nommer mercredi Nicolas Hiéronimus au poste de directeur général en remplacement de Jean-Paul Agon, qui restera président du groupe de cosmétiques, rapporte mardi le Figaro. Le conseil d'administration, réuni mercredi après-midi, "devrait suivre la recommandation du comité des nominations et de la gouvernance et désigner Nicolas Hieronimus, actuel directeur général adjoint". "Cet Essec, qui a fait toute sa carrière chez L'Oréal, devrait être élu administrateur lors de l'assemblée générale des actionnaires prévue le 20 avril 2021, puis être nommé directeur général du groupe par le conseil d'administration qui suivra. Il aura alors 57 ans", ajoute le quotidien. Jean-Paul Agon est directeur général de l'Oréal depuis 2006. L'Oréal a refusé de commenter l'information. (Rédaction de Paris)

Valeurs associées L'OREAL Euronext Paris -0.10%