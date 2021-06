Nicolas Duchêne prend la tête de la banque privée suisse de Fideuram

(NEWSManagers.com) - Le Suisse Nicolas Duchêne, associé et directeur général adjoint de Reyl & Cie, sera le nouveau président du comité de direction de la banque suisse qui naîtra de la fusion entre Reyl & Cie et Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking. Fideuram ISPB contrôlera 69 % du capital de Reyl & Cie, tandis que François Reyl, Pasha Bakhtiar, Nicolas Duchêne, Thomas Fontaine, Christian Fringhian et Lorenzo Rocco di Torrepadula conserveront ensemble 31 % des titres.

Marco Longo, président de direction d' Intesa Sanpaolo Private Bank (Morval), quitte la société.