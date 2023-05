Nicolas Baverez : «Il nous faut faire émerger un capitalisme durable»

Nicolas Baverez, historien, économiste et avocat. (© Hannah Assouline Editions de l'Observatoire)

Nicolas Baverez, historien, économiste et avocat, nous parle de son livre «La liberté est un combat». Il nous explique les conséquences de la guerre en Ukraine sur les démocraties occidentales.

Énarque et normalien, conseiller référendaire à la Cour des comptes, Nicolas Baverez, libéral assumé, est associé au cabinet d’avocats August Debouzy. De 1995 à 1998, il est mis en disponibilité pour occuper, chez Fimalac, le poste de directeur de la communication et du développement. Nicolas Baverez est l’auteur de plusieurs essais devenus des classiques, comme Les Trente Piteuses (Flammarion), La France qui tombe (Perrin) ou L'Alerte démocratique (L'Observatoire).

Dans votre dernier ouvrage, vous estimez que la guerre en Ukraine est la tragique concrétisation d’une confrontation entre blocs idéologiques et militaires. Que voulez-vous dire ?

Nicolas Baverez : L’histoire n’est pas linéaire. Elle bascule autour de ce que l'écrivain Alexandre Soljenitsyne appelait des «nœuds». L’année 2022 constitue l’un de ces «nœuds». L’invasion de l'Ukraine entraîne le basculement du monde. Elle marque le retour de la guerre de haute intensité sur notre continent. Elle entraîne une intensification de la guerre hybride menée contre l’Europe par la Russie, qui transforme le gaz, l’alimentation, les flux de migrants, l’inflation, le cybermonde, les partis populistes en armes de déstabilisation massive. Elle ouvre aussi une grande confrontation entre les régimes autoritaires et les démocraties.

Le partenariat stratégique entre la Chine et la Russie se rapproche de plus en plus d’une