Nick Clegg rejoint la société de capital-risque HIRO Capital pour cibler les opportunités d'IA spatiale

Nick Clegg, ancien président des affaires mondiales de Meta META.O et vice-premier ministre britannique, a rejoint la société de capital-risque HIRO Capital, dirigée par son fondateur, pour investir dans l'innovation en matière d'IA spatiale en Europe, a annoncé la société mercredi.

M. Clegg rejoindra les partenaires généraux de HIRO, Luke Alvarez, Cherry Freeman et la légende britannique des jeux informatiques Ian Livingstone, dans le nouveau fonds HIRO III, qui devrait disposer de plus de 500 millions d'euros (582 millions de dollars) à déployer.

Yann LeCun, qui a récemment annoncé qu'il quittait son poste de responsable scientifique de Meta pour l'IA, rejoindra le conseil consultatif de HIRO.

M. Clegg, qui a quitté Meta en janvier, a déclaré que l'équipe de HIRO partageait la conviction que la prochaine étape technologique serait axée sur les plateformes informatiques spatiales et immersives, qui sous-tendent des technologies telles que la robotique, la réalité augmentée et les voitures auto-conduites.

"L'Europe dispose d'une grande expertise, de laboratoires et de recherches universitaires approfondies, qui peuvent devenir et deviendront de plus en plus pertinents", a-t-il déclaré lors d'une interview mercredi.

Le pessimisme concernant les perspectives de l'Europe par rapport aux États-Unis ou à la Chine est exagéré, a-t-il déclaré, soulignant l'existence d'une réserve croissante d'opportunités.

"Nous sommes toujours un continent riche de plus de 500 millions d'habitants avec certains des meilleurs chercheurs et laboratoires au monde, (et) nous avons en fait une scène de startups technologiques de plus en plus dynamique", a-t-il déclaré.

Il a ajouté que l'équipe avait déjà identifié des opportunités dans les domaines de la robotique, des sports et des jeux, de la défense, ainsi que des technologies informatiques spatiales telles que l'orientation, la navigation et l'autonomie.

Le fonds déploiera entre 5 millions d'euros et 50 millions d'euros d'investissements, ciblant un manque de capital d'échelle en Europe, a déclaré la société.

