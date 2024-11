Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client NHOA: un performance bond pour un projet en Australie information fournie par Cercle Finance • 04/11/2024 à 11:20









(CercleFinance.com) - NHOA Energy annonce avoir bénéficié d'un performance bond d'une valeur initiale de 87,7 millions de dollars australiens, émis par BNP Paribas et partiellement garanti par SACE, pour soutenir le stockage d'énergie propre en Australie.



La société italienne réalise en effet à Blyth, en Australie-Méridionale, un système de stockage d'énergie par batteries pour emmagasiner l'énergie produite par des sources renouvelables, avec une capacité de 400MWh.



BNP Paribas et SACE ont également soutenu NHOA Energy dans un autre projet portant sur un système similaire d'une capacité de 113MWh à Coylton, en Écosse, par l'émission de garanties commerciales pour quatre millions de livres sterling.





Valeurs associées NHOA 1,26 EUR Euronext Paris +0,64%