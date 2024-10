NHOA: départ du CEO et cofondateur Carlalberto Guglielminotti

(AOF) - NHOA annonce que son co-fondateur Carlalberto Guglielminotti a remis sa démission de son poste de directeur général du Groupe et de tous les rôles opérationnels et mandats sociaux qu’il exerçait ou détenait au sein du groupe. M.Guglielminotti restera cependant en fonctions jusqu'au 30 novembre 2024. NHOA annonce qu'il "continuera de prospérer", en dehors du marché boursier après l'Opas prévue le 7 novembre, sous la direction de son actionnaire chinois TCC ainsi que des CEO de NHOA Energy, Atlante et Free2move eSolutions, Giuseppe Artizzu, Stefano Terranova et Mathilde Lheureux.

Carlalberto Guglielminotti, affirme le groupe, a élevé NHOA d'un spin-off du Politecnico di Torino et de Milano à "l'un des leaders mondiaux de la transition énergétique", dans le stockage d'énergie avec NHOA Energy, dans la mobilité électrique en Europe et aux États-Unis avec Free2move eSolutions, et dans la recharge rapide pour véhicules électriques avec Atlante.

