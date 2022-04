NFTY (ex-Adthink) : Des résultats FY plus faibles qu’attendus…

NFTY a publié ses résultats pour l'exercice 2021 avec notamment un EBITDA de -0,04 M€ (en-dessous des attentes), un REX de -0,58 M€, et un RN pdg à -5,27 M€. La faible rentabilité s'explique par 1/ la fin d'un partenariat majeur impactant le CA et le niveau de MB au S1, et 2/ un plus faible niveau d'activité au S2. Sur l'année entière, la MB s'érode à 44 % du CA (vs. 50 % en FY 2020). Dans le bas du compte de résultat, le RN est fortement impacté par la dépréciation de créance (pour 3,7 M€) liée à la cession, mi-2017, d'Orchidia Marketing (activités d'édition dans le Dating) et au non paiement du complément du prix par l'acquéreur. Suite à cette publication, nous revoyons légèrement à la baisse nos anticipations de marge d'exploitation pour les années à venir.