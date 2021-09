NFTs : la nouvelle lubie des investisseurs

Les NFTs déchaînent les passions, des explications sur leur valeur et leur fonction. (© Wikipédia)

Les jetons non fongibles suscitent un engouement qui n’est pas sans rappeler la fièvre spéculative sur les cryptomonnaies. Que valent ces nouveaux actifs atypiques?

Le bitcoin et les autres cryptomonnaies seraient-ils déjà has been ? Un nouveau type d’actifs numériques affole aujourd’hui les investisseurs : les NFTs. Acronyme de l’anglais Non-fungible tokens, ce terme désigne les jetons non fongibles.

Concrètement, les NFTs sont des certificats d’objets numériques échangeables. Ils attestent de la propriété d’une vidéo, d’une image, d’un fichier audio, d’un personnage de jeux vidéo ou encore d’une œuvre d’art dématérialisée.

Des objets de collection

Comme le bitcoin, les NFTs sont répertoriés sur une blockchain – majoritairement sur celle de la cryptomonnaie ethereum -, c’est-à-dire un registre de transactions décentralisé, dématérialisé, supposément inaltérable et infalsifiable. Les NFTs diffèrent toutefois de la célèbre cryptomonnaie par leur caractère non fongible. En clair, chaque NFT est unique alors que les bitcoins, fongibles, ont tous les mêmes attributs et sont interchangeables.

Les NFTs ne prétendent donc pas au statut de «monnaie virtuelle» mais se rapprochent plutôt des objets de collection, comme les timbres rares, les vignettes d’albums Panini, les cartes Pokemon ou vieux vinyles.

D’où leur attrait aux yeux des spéculateurs : en acheter permet d’espérer les revendre avec des plus-values.

Adjugé pour 69 millions de dollars !

Le premier NFT a été créé