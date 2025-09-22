NFL-Visa met fin au parrainage de la NFL à l'échelle de la ligue, s'intéresse à la Coupe du monde et à l'initiative LA28

Visa V.N va mettre un terme à ses trois décennies de sponsoring de la NFL à l'expiration de son contrat en mars 2026, choisissant plutôt d'investir dans des partenariats avec des équipes, des joueurs et des créateurs qui, selon elle, correspondent mieux à sa stratégie de marketing, a déclaré à Reuters Frank Cooper, directeur marketing de Visa.

Le rival American Express AXP.N reprendra la catégorie de parrainage des cartes de crédit et de paiement de la NFL dans le cadre d'un accord d'une valeur d'environ 910 millions de dollars sur sept ans, selon le Sports Business Journal. Un porte-parole d'AmEx s'est refusé à tout commentaire.

Frank Cooper a refusé de commenter les conditions de l'accord AmEx et n'a pas dit si Visa s'était vu proposer les mêmes conditions pour le renouvellement de l'accord. Mais il a déclaré que l'inflation des coûts des droits sportifs dans les principales propriétés obligeait à faire des choix plus difficiles.

"Nous aimons la NFL... mais nous avons décidé qu'il y avait une meilleure façon pour Visa d'aller au-delà de l'acquisition des droits de la ligue NFL", a déclaré Frank Cooper, citant l'augmentation des coûts des droits et l'opportunité de créer un contenu et des expériences axés sur les fans.

Visa a plutôt l'intention d'étendre sa présence dans la NFL par le biais de clubs individuels et de talents, en renouvelant un accord avec les 49ers de San Francisco et en ajoutant à sa liste actuelle de huit équipes, a-t-il dit.

La société prévoit de s'appuyer moins sur les actifs de sponsoring traditionnels tels que l'hospitalité, le placement de logos et la publicité dans les émissions, et plus sur le contenu original, les médias alternatifs, les créateurs et les événements en direct qui "ajoutent de la valeur à l'expérience des supporters", a déclaré Frank Cooper.

"Nous avons l'intention de continuer à investir dans la NFL de manière significative, probablement plus que nous ne l'avons fait auparavant, mais cela sera différent."

Ce changement intervient alors que Visa se prépare à un cycle sportif mondial de trois ans ancré par des événements dont elle détient les droits de premier plan: la Coupe du monde masculine de la FIFA en Amérique du Nord en 2026, la Coupe du monde féminine au Brésil en 2027 et les Jeux olympiques et paralympiques de Los Angeles en 2028. Visa est un partenaire mondial de longue date de la FIFA et du CIO.

Frank Cooper a déclaré que la Coupe du monde de l'année prochaine, qui sera élargie à 48 équipes réparties dans 16 villes, sera "la plus grande jamais organisée" et constituera un pôle d'attraction culturel aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Il a indiqué que Visa appliquera le même modèle "fan-first" qu'elle a piloté pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 , où elle a organisé un concert de lancement au Louvre avec le chanteur Post Malone, activé 147 athlètes de Team Visa en tant que créateurs et travaillé avec plus de 134 000 petites entreprises à travers la France.

"Si nous parvenons à prouver que ce modèle a un impact, nous le verrons au cours de ces trois années", a déclaré Frank Cooper.

Le contrat de Visa avec la NFL se termine à la fin de la saison 2025-2026.