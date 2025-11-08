Monaco ridiculisé par Lens

Vite mené au score, Monaco s’est fait humilier par Lens à domicile lors de la douzième journée de Ligue 1 avec trois buts encaissés rien qu’en première période. Réduite à dix après l’expulsion de Folarin Balogun, l’ASM a ensuite coulé devant des Sang et Or désormais deuxièmes du classement. Impuissant, Sébastien Pocognoli a du souci à se faire...

Monaco 1-4 Lens

Buts : Balogun (37 e , SP) pour Monaco // Édouard (21 e ), Saïd (40 e et 60 e ) et Sangaré (45 e +3) pour Lens

Un nul, deux victoires pour autant de défaites et surtout neuf buts encaissés en seulement cinq matchs. Tel est le bilan, pas vraiment glorieux, de Monaco en championnat depuis l’arrivée de Sébastien Pocognoli à sa tête. Et ce, sans même avoir affronté des cadors. La rencontre à domicile contre Lens comptant pour la douzième journée de Ligue 1 faisait d’ailleurs figure de test pour le club de la Principauté, qui l’a complètement loupé : à la mi-temps, l’ASM avait déjà deux réalisations de retard et se trouvait en infériorité numérique. Les Sang et or, quant à eux, ont su saisir les opportunités pour s’offrir les trois points qui les mènent tout en haut du classement (deuxièmes à égalité de point avec l’Olympique de Marseille, le leader qui s’est facilement imposé contre le Stade brestois) alors que leurs victimes pourraient glisser dans le ventre mou.…

Par Florian CADU pour SOFOOT.com