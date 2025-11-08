 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Monaco ridiculisé par Lens
information fournie par So Foot 08/11/2025 à 23:08

Monaco ridiculisé par Lens

Monaco ridiculisé par Lens

Vite mené au score, Monaco s’est fait humilier par Lens à domicile lors de la douzième journée de Ligue 1 avec trois buts encaissés rien qu’en première période. Réduite à dix après l’expulsion de Folarin Balogun, l’ASM a ensuite coulé devant des Sang et Or désormais deuxièmes du classement. Impuissant, Sébastien Pocognoli a du souci à se faire...

Monaco 1-4 Lens

Buts : Balogun (37 e , SP) pour Monaco // Édouard (21 e ), Saïd (40 e et 60 e ) et Sangaré (45 e +3) pour Lens

Un nul, deux victoires pour autant de défaites et surtout neuf buts encaissés en seulement cinq matchs. Tel est le bilan, pas vraiment glorieux, de Monaco en championnat depuis l’arrivée de Sébastien Pocognoli à sa tête. Et ce, sans même avoir affronté des cadors. La rencontre à domicile contre Lens comptant pour la douzième journée de Ligue 1 faisait d’ailleurs figure de test pour le club de la Principauté, qui l’a complètement loupé : à la mi-temps, l’ASM avait déjà deux réalisations de retard et se trouvait en infériorité numérique. Les Sang et or, quant à eux, ont su saisir les opportunités pour s’offrir les trois points qui les mènent tout en haut du classement (deuxièmes à égalité de point avec l’Olympique de Marseille, le leader qui s’est facilement imposé contre le Stade brestois) alors que leurs victimes pourraient glisser dans le ventre mou.…

Par Florian CADU pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La déception des joueurs français après la défaite 32-17 face aux Sud-Africains le 8 novembre 2025 au Stade de France ( AFP / FRANCK FIFE )
    Rugby: la France encore battue par l'Afrique Sud, deux ans après le cauchemar du quart de finale
    information fournie par AFP 08.11.2025 23:41 

    Pas de revanche pour le XV de France: les Bleus ont une nouvelle fois été battus par l'Afrique du Sud, 32-17 samedi soir au Stade de France, deux ans après leur défaite (29-28) contre les doubles champions du monde en titre sur cette même pelouse de Saint-Denis ... Lire la suite

  • Alexis Beka Beka retrouve le but en Belgique
    Alexis Beka Beka retrouve le but en Belgique
    information fournie par So Foot 08.11.2025 23:21 

    Plus qu’un simple but. La Louvière s’est inclinée sur la pelouse du Royal Antwerp ce samedi, sa première défaite depuis le mois d’août (3-1). La RAAL pourra cependant se réjouir du but inscrit par Alexis Beka Beka à la 86 e , neuf minutes après son entrée en jeu. ... Lire la suite

  • Chelsea prolonge le calvaire de Wolverhampton
    Chelsea prolonge le calvaire de Wolverhampton
    information fournie par So Foot 08.11.2025 23:20 

    Chelsea 3-0 Wolverhampton Buts : Gusto (51 e ), João Pedro (65 e ), Pedro Neto (72 e ) pour les Blues Ils ont fini par enfiler le blue de chauffe.… VM pour SOFOOT.com

  • Milan rate le coche
    Milan rate le coche
    information fournie par So Foot 08.11.2025 22:59 

    Parme 2 -2 Milan Buts : Bernabé (45 e +1), Del Prato (62 e ) pour Parme // Saelemaekers (12 e ), Leão (25 e S.P.) pour Milan Gaspiller autant, c’est moche.… QB pour SOFOOT.com

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank