Alexis Beka Beka retrouve le but en Belgique
Plus qu’un simple but.
La Louvière s’est inclinée sur la pelouse du Royal Antwerp ce samedi, sa première défaite depuis le mois d’août (3-1). La RAAL pourra cependant se réjouir du but inscrit par Alexis Beka Beka à la 86 e , neuf minutes après son entrée en jeu. Le Français faisait sa deuxième apparition cette saison et n’avait plus marqué au niveau professionnel depuis août 2022, quand il évoluait encore à l’OGC Nice .…
QB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
