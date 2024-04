NFL BIOSCIENCES VALORISE SES RÉSULTATS D’ÉTUDES AUPRÈS DE LA COMMUNAUTÉ SCIENTIFIQUE ET PHARMACEUTIQUE

NFL BIOSCIENCES (Euronext Growth Paris – FR0014003XT0 – ALNFL), société biopharmaceutique développant des médicaments botaniques pour le traitement des dépendances, met l’accent sur la valorisation des résultats scientifiques prometteurs de NFL-101, son candidat médicament pour le sevrage tabagique, avec deux initiatives : la soumission d’un article scientifique et une présentation donnée lors du congrès annuel de la Société de Recherche sur la Nicotine et le Tabac (SRNT) fin mars.

Soumission d’un article scientifique co-signé par le CEA, l’Hôpital Européen Georges Pompidou et NFL-Biosciences

Deux mois seulement après l’obtention des résultats, le CEA a soumis récemment un article sur les résultats de l’étude du mécanisme d’action de NFL-101 conduite avec NFL Biosciences en 2023 à un journal scientifique international. Les recherches présentées ont été complétées par des travaux antérieurs issus de l'Hôpital Européen Georges Pompidou (HEGP). Cette synergie avec différentes institutions prestigieuses vise à renforcer l'impact et la portée des résultats obtenus. La publication de cet article est espérée dans le courant du printemps après acceptation par le comité scientifique de relecture du journal. Ces travaux pourront ensuite être mis en valeur lors de futurs congrès scientifiques.