Aude: l'incendie est fixé, mais le combat des pompiers continue

Un Canadair de la Sécurité civile survole un incendie dans le département de l'Aude, près de Ribaute et de Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, sur une photo prise le 6 août et diffusée le 7 août 2025 par la Sécurité civile ( Sécurité civile / Handout )

Les pompiers poursuivent vendredi leur combat acharné contre l'incendie géant dans l'Aude qu'ils ont réussi à fixer jeudi soir, mais qui ne sera pas éteint avant plusieurs jours.

Cet incendie, le plus important depuis au moins 50 ans sur le pourtour méditerranéen français, a parcouru 17.000 hectares de végétation en un peu plus de 48 heures et coûté la vie à une personne.

"La mobilisation des sapeurs pompiers restera intense sur le terrain dans les jours à venir", selon la préfecture qui a interdit l'accès aux massifs forestiers audois jusqu'à dimanche inclus.

Pour elle, "les axes fermés à la circulation restent pour l’essentiel non reconnus et donc potentiellement encore dangereux, notamment du fait de la présence de câbles électriques sur les routes".

Un pompier dans le département de l'Aude près de Ribaute et de Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, dans l'Aude, le 7 août 2025 ( Sécurité civile / Handout )

Dans ce contexte, "les personnes sinistrées, sauf autorisation des autorités locales sur place, ne peuvent pas encore regagner leur domicile".

Le préfet de l'Aude, Christian Pouget, a également indiqué que quelque 2.000 personnes évacuées n'avaient pas encore pu rentrer chez elles.

Jeudi, plusieurs centaines d'entre elles ont encore été accueillies dans les salles polyvalentes mise à disposition par les communes.

-"Pas éteint avant plusieurs jours"-

M. Pouget a également affirmé que l'incendie ne serait pas "déclaré éteint avant plusieurs jours", ajoutant qu'"il y a encore beaucoup de travail".

Plus de 2.000 soldats du feu restent ainsi mobilisés, de même que plus de 200 gendarmes, appuyés par un dispositif aérien.

Jeudi soir, 1.500 foyers étaient encore privés d'électricité, a fait savoir à l'AFP Enedis, pour qui "la priorité immédiate (...) est d'assurer la continuité des services essentiels", comme l'accès à l'eau ou aux réseaux de télécommunications.

"Au plus fort de la crise, 5.000 foyers ont été privés d'électricité", précise la préfecture qui recommande d'annuler tous les évènements publics et privés prévus ce week-end.

Le sinistre géant a aussi détruit ou endommagé 36 habitations et brûlé 54 véhicules, selon le bilan provisoire de la préfecture.

Parties mardi après-midi de la commune de Ribaute, à une quarantaine de kilomètres de Narbonne et de Carcassonne, les flammes ont parcouru 17.000 hectares de pinède et de garrigue, dont 13.000 brûlés, selon la sécurité civile.

C'est le pire incendie depuis au moins 50 ans sur le pourtour méditerranéen français, selon une base de données gouvernementale répertoriant les feux de forêt depuis 1973.

À Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, une femme de 65 ans a été retrouvée morte mercredi à son domicile dévasté par les flammes. La préfecture a également décompté 18 blessés: deux habitants hospitalisés, dont un grièvement brûlé, et 16 sapeurs-pompiers.

Jeudi soir, le feu a enfin pu être fixé.

C'est le résultat de "la lutte menée depuis le début", se sont félicités les pompiers de l'Aude. "C'était un travail classique mais d'une ampleur extraordinaire", ont-ils précisé à l'AFP.

Leur patron, le colonel Christophe Magny, à la tête des opérations, avait annoncé jeudi matin que "l'objectif (était) de pouvoir fixer" le feu au plus tard en fin de journée.

Carte du sud de la France montrant l'important feu de forêt qui s'est déclaré mardi 5 août dans l'Aude ainsi que les feux actifs au cours des dernières 24h au 6 août à 10h GMT, d'après les données satellitaires de Modis et Viirs ( AFP / Guillermo RIVAS PACHECO )

D'après les premiers éléments de l'enquête, l'incendie a démarré à Ribaute, sur le bord d'une route, selon la gendarmerie.

Le parquet de Carcassonne a indiqué à l'AFP ne pas connaître encore son origine.

Par ailleurs, le préfet a évalué "de 800 à 900 hectares" les vignobles perdus.

"Si on n'est pas aidés, on ne se relèvera pas. On perd gros. C'est un désespoir complet. Ça m’écœure, cette vigne, toutes ces années de travail, c'est parti en fumée en une heure", confie à l'AFP Fabien Vergnes, 52 ans, dans sa propriété de 20 hectares à Tournissan, à quelques kilomètres de Saint-Laurent.