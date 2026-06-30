 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

NFL Biosciences valide la production industrielle du NFL-102 contre la tabagisme
information fournie par Zonebourse 30/06/2026 à 17:55

La société de biotechnologie franchit une étape clé en produisant un lot clinique conforme aux normes pharmaceutiques internationales, ouvrant la voie à son essai de phase 2 TONIC.

NFL Biosciences annonce avoir fabriqué avec succès un lot clinique de NFL-102 conforme aux Bonnes Pratiques de Fabrication (Good Manufacturing Practice, GMP), son candidat-médicament botanique destiné au sevrage tabagique. Les contrôles analytiques ont confirmé la conformité du lot aux spécifications attendues.

Cette étape valide l'ensemble de la chaîne de production industrielle de NFL-102, de la fabrication de l'extrait de tabac jusqu'au produit fini lyophilisé, incluant les opérations de purification, de stérilisation, de remplissage aseptique et de contrôle qualité. La société s'appuie notamment sur Fareva, Meribel Pharma Solutions et Eurofins pour ces différentes étapes.

Cette validation renforce la stratégie CMC (Chemistry, Manufacturing and Controls, chimie, fabrication et contrôle) de NFL Biosciences, réduit le risque industriel et soutient les discussions avec de potentiels partenaires en vue du développement et de la commercialisation.

La société poursuit désormais la préparation de l'essai clinique de phase 2 TONIC, qui doit confirmer la sécurité de NFL-102, évaluer son efficacité clinique et déterminer la dose optimale avant le dépôt, prévu mi-2026, de la demande d'autorisation d'essai clinique auprès de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM).

Le titre NFL Biosciences a achevé la séance sur une perte limitée de 0,11% mais affiche un repli bien plus important, de l'ordre de 26%, depuis le début de l'année.

Valeurs associées

NFL BIOSCIENCES
0,8700 EUR Euronext Paris -0,11%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
ABIVAX
115,5 +38,66%
CAC 40
8 403,99 +0,44%
2CRSI
30,68 -0,90%
Pétrole Brent
73,02 +0,65%
TELEPERFORMANCE
45,98 -11,54%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank