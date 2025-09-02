 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
NFL Biosciences soutenu par des données prometteuses sur le tabac
information fournie par Cercle Finance 02/09/2025 à 12:26

(Zonebourse.com) - NFL Biosciences s'inscrit en hausse mardi matin à la Bourse de Paris suite à la publication des résultats complets de l'étude clinique de phase 2 concernant le NFL-101, son produit le plus avancé, dans le sevrage tabagique.

Cet essai, mené auprès de 318 fumeurs, a montré que l'administration de NFL-101 à la dose de 100 µg avait permis d'augmenter l'abstinence tabagique continue sur 28 jours, évaluée à six semaines après l'arrêt et confirmée par les concentrations urinaires de cotinine (24,1% contre 12,9 % dans le groupe placebo).

Cette dose a également ntraîné une réduction significative et durable du 'craving', c'est-à-dire l'envie irrépressible de fumer, par rapport au placebo.

Ces conclusions ont été publiées dans un article scientifique, paru dans la revue 'Nicotine & Tobacco Research', le journal officiel de la Société pour la Recherche sur la Nicotine et le Tabac (SRNT) édité par l'Université d'Oxford.

Dans un communiqué, NFL souligne que ces éléments constituent une 'étape importante' de sa stratégie.

La société biopharmaceutique basée près de Montpellier dit ainsi poursuivre ses échanges avec les agences réglementaires dans le cadre de demandes d'avis scientifiques, avec les dernières réunions prévues fin septembre.

Ces avis doivent lui permettre d'affiner le plan de développement de NFL-101 en vue de confirmer son efficacité et sa sécurité dans une étude de phase 3 multicentrique et internationale.

Le NFL-101, un extrait de feuille de tabac standardisé protégé par trois familles de brevets, a pour objectif d'offrir aux fumeurs qui souhaitent arrêter une alternative naturelle, sûre, facile à administrer et personnalisée.

Suite à ces annonces, l'action NFL progressait de quasiment 3% mardi à la Bourse de Paris, mais accuse encore un repli de près de 25% depuis le début de l'année.

