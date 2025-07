NFL Biosciences sécurise 1,2 million d'euros de financement non-dilutifs

(AOF) - NFL Biosciences a annoncé avoir sécurisé 1,2 million d’euros de financements non-dilutifs à moyen terme auprès de trois partenaires. La société biopharmaceutique a ainsi obtenu une avance récupérable de 600 000 euros auprès de Bpifrance et a contracté deux prêts moyen terme pour un montant total de 600 000 euros auprès de deux banques partenaires.

Pour Bruno Lafont, directeur général de NFL Biosciences : " Nous remercions vivement Bpifrance pour son soutien ainsi que nos partenaires bancaires, Société Générale et Banque Populaire du Sud. Nous avons récemment sécurisé 4,2 millions d'euros pour accompagner notre développement et abordons ainsi avec confiance le passage en Phase 3. Nous poursuivons par ailleurs notre recherche de nouveaux financements non dilutifs et maintenons nos efforts pour maîtriser rigoureusement nos dépenses structurelles ".

