NFL BIOSCIENCES : RÉSULTATS DE L’ÉTUDE CESTO II

NFL-101 pour le sevrage tabagique démontre une efficacité comparable à celle de Champix®, sans ses effets secondaires

Avancée en Phase 3 confirmée

NFL BIOSCIENCES (Euronext Growth Paris – FR0014003XT0 – ALNFL), société biopharmaceutique développant des médicaments botaniques pour le traitement des dépendances et addictions, annonce aujourd’hui les résultats de son étude clinique de phase 2, CESTO II, de NFL-101 son candidat médicament pour le sevrage tabagique.

Le Dr. Yannick Plétan, pneumologue, immunologiste, pharmacologue, expert en Développement Clinique et fortement impliqué dans le développement du Champix®, membre du Conseil d'administration de NFL Biosciences, commente :

« Le potentiel de NFL-101 comme traitement de sevrage tabagique est confirmé et les objectifs fondamentaux de cette étude de Phase 2 sont atteints. CESTO II met en évidence un effet se comparant favorablement aux traitements actuels, avec une confirmation de l’excellent profil de sécurité, et une confirmation de la dose permettant le passage en Phase 3. »

Bruno Lafont, Directeur Général Délégué et co-fondateur de NFL Biosciences ajoute :

«NFL-101 confirme son potentiel disruptif en égalant l’efficacité du meilleur traitement actuel avec deux administrations seulement contre deux prises quotidiennes pendant douze semaines, le tout sans effets secondaires pouvant limiter son administration. Les taux d’efficacité obtenus nous permettent d’envisager avec confiance la réussite en Phase 3.