NFL Biosciences: renforce son comité scientifique

(CercleFinance.com) - NFL Biosciences annonce la réorganisation et le renforcement de son comité scientifique, en vue du passage en phase 3 de l'essai clinique de NFL-101, son traitement innovant de sevrage tabagique.



NFL-101 se distingue par un schéma à deux prises favorisant l'observance, un mécanisme d'action novateur, une meilleure tolérance que la varénicline et une efficacité accrue sur le craving.



Le Comité réunit désormais quatre experts : le Pr. Scott E. Lukas (Harvard), le Pr. Bernard Le Foll (Toronto), le Pr. Stuart G. Ferguson (Tasmanie) et le Pr. Eric Tartour (Paris), apportant une expertise reconnue en addiction, sevrage tabagique et immunologie pour accompagner les dernières étapes du développement clinique.





