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NFL Biosciences renforce son approche de médecine personnalisée dans le sevrage tabagique avec une nouvelle demande de brevet
information fournie par Boursorama CP 25/05/2026 à 17:45

Pour recevoir toute l'information financière de NFL Biosciences en temps réel, faites en la demande par mail à nfl@newcap.eu.

NFL BIOSCIENCES (Euronext Growth Paris – FR0014003XT0 – ALFNL), société biopharmaceutique développant des médicaments botaniques innovants pour le traitement des addictions, annonce aujourd’hui le dépôt d’une demande de brevet protégeant un biomarqueur prédictif d’efficacité associé à NFL-101, candidat-médicament dans le sevrage tabagique.

Bruno Lafont, Directeur Général et co-fondateur de NFL Biosciences, déclare : « Le dépôt de cette demande de brevet marque une étape stratégique importante pour NFL Biosciences. La médecine personnalisée s’impose progressivement comme une évolution majeure dans de nombreux domaines thérapeutiques, avec l’objectif d’identifier les patients les plus susceptibles de bénéficier d’un traitement donné. Nous pensons que cette approche pourrait constituer une première dans le sevrage tabagique. En associant NFL-101 à un biomarqueur prédictif d’efficacité, notre ambition est d’améliorer à la fois l’efficacité clinique observée chez les patients répondeurs et l’efficience du développement clinique. Cette demande de brevet marque une étape structurante pour NFL Biosciences et réhausse davantage encore nos barrières à l’entrée. »

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