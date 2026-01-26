 Aller au contenu principal
NFL Biosciences relève significativement ses objectifs d’efficacité dans le sevrage tabagique
information fournie par Boursorama CP 26/01/2026 à 17:45

Pour recevoir toute l'information financière de NFL Biosciences en temps réel, faites-en la demande par mail à nfl@newcap.eu.

Bruno Lafont, Directeur Général et Co-fondateur de NFL Biosciences : « Cette compréhension approfondie du mécanisme d’action des extraits de tabac comme traitements du sevrage tabagique permet désormais à la société de déployer une stratégie à la fois plus ambitieuse, visant des niveaux d’efficacité supérieurs, et sécurisée par NFL-101, qui n’a plus qu’à confirmer son efficacité dans une sous-population spécifiquement sélectionnée pour sa meilleure réponse, tandis que NFL-102 repose sur une composition à mécanisme d’action étendu destinée à renforcer l’efficacité dans l’ensemble de la population de fumeurs.»

Valeurs associées

NFL BIOSCIENCES
1,6480 EUR Euronext Paris +1,10%

