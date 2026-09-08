NFL Biosciences présentera ses travaux sur le biomarqueur de NFL-101 à un Congrès

La société biopharmaceutique spécialisée dans les médicaments botaniques pour le traitement des addictions a annoncé que sa communication scientifique sur le produit NFL-101 a été sélectionnée pour une présentation orale lors du 20? Congrès de la Société Francophone de Tabacologie, prévu les 24 et 25 septembre 2026 à Rennes.

L'intervention, intitulée "IgG1 spécifiques basaux comme biomarqueur prédictif de l'efficacité de NFL-101 dans l'arrêt du tabac : analyse post-hoc de l'essai CESTO2", s'appuie sur les travaux signés par Yannick Plétan, Jean-Marie Grouin, Bruno Lafont, Eric Tartour et Scott Lukas.

Cette étude évalue les niveaux basaux d'IgG1 spécifiques en tant que biomarqueur prédictif candidat. L'objectif de cette démarche est de mieux identifier les fumeurs susceptibles de répondre au traitement afin d'affiner la définition de la population cible dans le cadre du développement clinique de NFL-101.

La sélection de cette étude pour une présentation orale par le Comité Scientifique de la SFT intervient après une première sélection sous forme de poster au congrès SRNT-Europe 2026, qui se déroulera à Paris du 21 au 23 septembre.

Selon la société, ces deux présentations successives permettront d'accroître la visibilité scientifique des recherches menées sur NFL-101, en particulier auprès des professionnels, cliniciens et praticiens francophones spécialisés dans la prise en charge du sevrage tabagique.