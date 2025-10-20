NFL Biosciences précise son plan de développement pour NFL-101 dans le sevrage tabagique après réception des avis scientifiques de plusieurs agences européennes et de la FDA américaine

Pour recevoir toute l'information financière de NFL Biosciences en temps réel, faites-en la demande par mail à nfl@newcap.eu.



- Confirmation par plusieurs agences européennes et la FDA américaine de la pertinence des critères de validation de l’abstinence continue qui ont montré une significativité statistique (p=0,02) dans l’étude de Phase 2, CESTO II



- En Europe, une seule étude de Phase 3 pourrait ainsi suffire à l’approbation de NFL-101 dans le sevrage tabagique, avec comme critère principal l’abstinence continue sur 12 mois ; aux États-Unis, une seconde étude en plus de l’étude européenne sera nécessaire avec un suivi de 6 mois et un critère principal d’évaluation sur 4 semaines



- Des travaux complémentaires de caractérisation et de mécanisme d’action (CEA, HEGP, McLean/Harvard) devraient permettre le dépôt des demandes d’essai clinique mi-2026 et répondre aussi aux attentes des laboratoires pharmaceutiques