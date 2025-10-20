 Aller au contenu principal
NFL Biosciences précise son plan de développement pour NFL-101 dans le sevrage tabagique après réception des avis scientifiques de plusieurs agences européennes et de la FDA américaine
information fournie par Boursorama CP 20/10/2025 à 18:00

Pour recevoir toute l'information financière de NFL Biosciences en temps réel, faites-en la demande par mail à nfl@newcap.eu.

- Confirmation par plusieurs agences européennes et la FDA américaine de la pertinence des critères de validation de l’abstinence continue qui ont montré une significativité statistique (p=0,02) dans l’étude de Phase 2, CESTO II

- En Europe, une seule étude de Phase 3 pourrait ainsi suffire à l’approbation de NFL-101 dans le sevrage tabagique, avec comme critère principal l’abstinence continue sur 12 mois ; aux États-Unis, une seconde étude en plus de l’étude européenne sera nécessaire avec un suivi de 6 mois et un critère principal d’évaluation sur 4 semaines

- Des travaux complémentaires de caractérisation et de mécanisme d’action (CEA, HEGP, McLean/Harvard) devraient permettre le dépôt des demandes d’essai clinique mi-2026 et répondre aussi aux attentes des laboratoires pharmaceutiques

