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NFL Biosciences participera au salon BIO-Europe 2026 pour poursuivre les discussions avec des partenariats potentiels concernant NFL-101 et NFL-102
information fournie par Boursorama CP 30/10/2026 à 08:30

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NFL Biosciences (Euronext Growth Paris – FR0014003XT0 – ALNFL), société biopharmaceutique développant des immunothérapies pour le sevrage tabagique et nicotinique, annonce que l’ensemble de son équipe de direction participera au salon BIO-Europe 2026, qui se tiendra du 9 au 11 novembre 2026 à Cologne, en Allemagne afin de faire avancer les négociations en cours avec certaines sociétés pharmaceutiques concernant ses candidats-médicaments destinés au sevrage tabagique et à la dépendance nicotinique.

A cette occasion, NFL Biosciences mettra particulièrement l’accent sur la poursuite des discussions engagées avec certains sociétés pharmaceutiques avec lesquelles des accords de confidentialité (CDA) ont été signés.

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