NFL BIOSCIENCES PARTICIPE AU CONGRÈS DE LA SOCIÉTÉ FRANCOPHONE DE TABACOLOGIE

NFL BIOSCIENCES (Euronext Growth Paris – FR0014003XT0 – ALNFL), société biopharmaceutique développant des médicaments botaniques pour le traitement des dépendances et addictions, et en particulier NFL-101 son candidat médicament pour le sevrage tabagique, annonce sa participation au 16ème congrès annuel de la Société Francophone de Tabacologie (CSFT), ces 24 et 25 novembre à Dijon.

Le CSFT 2022 est l’évènement phare dominant le monde de la Tabacologie en France et dans les pays francophones et de tous les acteurs qui gravitent autour. Plus de 350 participants sont attendus. À cette occasion, NFL Biosciences est exposant ce qui lui permettra d’aller à la rencontre des tabacologues et personnels soignants impliqués dans la lutte contre le tabagisme afin de leur présenter son candidat médicament, NFL-101, avec ses deux études cliniques en cours (CESTO II et PRECESTO), et d’échanger avec les laboratoires pharmaceutiques présents.