NFL Biosciences obtient les autorisations réglementaires pour démarrer son étude de phase 2 TONIC dans le sevrage tabagique et nicotinique

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- Étude de phase 2 TONIC évaluant NFL-102 composée d’une partie A (40 premiers participants) et d’une partie B (270 participants suivants)

- Inclusion des premiers participants (partie A) prévue dès novembre 2026

- Analyse et communication des résultats de la partie A attendues en avril 2027



NFL Biosciences (Euronext Growth Paris – FR0014003XT0 – ALNFL), société biopharmaceutique développant des immunothérapies pour le sevrage tabagique et nicotinique, annonce aujourd’hui avoir obtenu les autorisations nécessaires auprès de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et du Comité de protection des personnes (CPP), pour démarrer son étude de phase 2 TONIC évaluant NFL-102 dans le sevrage tabagique et nicotinique.