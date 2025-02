NFL Biosciences: le titre monte après des résultats positifs information fournie par Cercle Finance • 04/02/2025 à 12:20









(CercleFinance.com) - Le titre NFL Biosciences grimpe ce mardi à la Bourse de Paris suite à la publication par la société biopharmaceutique de résultats positifs pour son projet de traitement contre l'addiction au tabac.



Autour de 12h00, l'action bondit de 9%, signant l'une des plus fortes progressions du marché parisien.



La société spécialisée dans les médicaments botaniques pour le traitement des addictions a publié ce matin les résultats positifs d'un programme complémentaire confirmant l'excellent profil de sécurité de NFL-101, son médicament-candidat contre l'addiction au tabac.



L'étude de toxicité, qui a évalué l'administration quotidienne en sous-cutané de doses croissantes de NFL-101 chez des rats pendant 14 jours, a montré que la dose cumulée maximale testée - 630 fois supérieure à la dose cumulée évaluée chez l'homme - n'a induit aucun signe de toxicité systémique ou locale.



Du point de vue de NFL, l'absence totale d'effets indésirables et de signes de toxicité aux doses évaluées dans cette étude laisse envisager que le seuil de sécurité réel de NFL-101 pourrait être encore plus élevé.



'Ces résultats confortent le profil de sécurité de NFL-101, qui est le défaut principal de Champix', commentent les analystes d'Allinvest Securities.



Le médicament de Champix de Pfizer censé aider au sevrage tabagique est en effet soupçonné de provoquer des idées suicidaires, ce qui avait conduit à son déremboursement en France.



'Cette étude de toxicité renforce le dossier clinique de NFL-101 et étoffe l'argumentaire du groupe pour négocier un accord de licence pour le développement en phase III', ajoute la société de Bourse.



NFL dit poursuivre actuellement ses discussions avec les autorités réglementaires afin d'établir le meilleur plan de développement possible en vue d'une mise sur le marché du NFL-101.



L'entreprise indique par ailleurs travailler au développement industriel du produit afin de produire des lots utilisables en phase 3.





Valeurs associées NFL BIOSCIENCES 1,90 EUR Euronext Paris +4,73%