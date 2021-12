NFL Biosciences : lancement de l’étude clinique de Phase II/III pour le sevrage tabagique





Une étude internationale conduite sur 318 fumeurs sur une durée prévisionnelle de 24 mois



4 centres ouverts simultanément en France et en Australie



Inclusion des patients à partir de janvier 2022





NFL Biosciences SA, société biopharmaceutique développant des médicaments botaniques pour le traitement des dépendances et addictions, lance officiellement son étude clinique de Phase II/III, intitulée CESTO II, destinée à évaluer l'efficacité et la sécurité de son traitement NFL-101 en tant que thérapie de sevrage tabagique. Approuvée par le Comité d’éthique de la recherche sur l’homme (HREC) en Australie (cf communiqué du 2 juin 2021) et par L'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) (cf communiqué du 15 septembre 2021), CESTO II inclura ses premiers patients dès le mois de janvier 2022 dans les 4 centres cliniques ouverts.