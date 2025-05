NFL Biosciences lance une levée de fonds d’environ 2,2 millions d’euros par voie d’augmentations de capital

NFL BIOSCIENCES (Euronext Growth Paris – FR0014003XT0 – ALNFL), société biopharmaceutique développant des médicaments botaniques pour le traitement des dépendances et addictions, annonce aujourd’hui le lancement d’une levée de fonds d’environ 2,2 millions d’euros via l’émission d’actions nouvelles s’adressant aux investisseurs professionnels tels que définis ci-dessous et aux investisseurs particuliers (via la plateforme PrimaryBid) (l’« Opération »).



NFL Biosciences prévoit d’utiliser le produit de la levée de fonds pour préparer et lancer la première partie d’une étude de Phase 3 pour son candidat médicament NFL-101 destiné au sevrage tabagique.



Sur la base des dépenses prévues, du solde de trésorerie au 31 décembre 2024 qui s’élevait à 1,9 M€, des fonds attendus dans le cadre de la présente levée et des financements non dilutifs en cours de négociation, la Société estime qu’elle sera en mesure de financer entièrement la première partie de la phase 3 dont le coût est estimé à 4,5 M€.