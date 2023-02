NFL Biosciences collabore avec le CEA

NFL-Biosciences va utiliser les moyens du CEA en imagerie moléculaire pour mieux comprendre le mécanisme d’action de NFL 101. NFL-101 dérive d’un traitement sous-cutané de désensibilisation qui avait été développé par l’Institut Pasteur contre les allergies au tabac chez les travailleurs des manufactures de tabac. Utilisé hors prescription par un médecin français sur plus de 10 000 fumeurs, l’extrait de l’Institut Pasteur repositionné avait montré des résultats prometteurs qui furent étayés par une étude rétrospective. NFL-101 en est une version standardisée pour usage pharmaceutique.

L’étude sera conduite par au sein de l’équipe Neuroimagerie Pharmacologique du CEA. Elle consistera à suivre, par imagerie tomographique par émission de positons (TEP), les modifications de la fonction cérébrale associées au développement de la dépendance au tabac chez la souris afin de mettre en évidence les effets centraux du traitement par le NFL-101 dans ce contexte. La durée prévue de cette étude est de 9 mois.

Bruno Lafont, directeur général délégué et co-fondateur de NFL Biosciences : « Ces travaux de recherche sont destinés à mieux comprendre comment NFL-101 peut agir sur la dépendance tabagique alors qu’il n’est en pratique clinique administré qu’une à deux fois et que les traitements actuels doivent l’être quotidiennement pendant 3 mois, avec même dans le cas de la varénicline (Champix®, Chantix®) trois puis deux prises par jour ».