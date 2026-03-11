NFL Biosciences - Bpifrance renouvelle sa confiance à NFL Biosciences à travers l’octroi d’un prêt de 500 000 euros

• Prêt de 500 000 euros avec un différé de remboursement de 36 mois

• Aide financière à la préparation de la soumission de l’étude clinique de Phase 2 de NFL-102 prévue mi-2026

• Renforcement des ressources financières non dilutives de NFL Biosciences



Montpellier, France, le 11 mars 2026 à 17h45 CET – NFL BIOSCIENCES (Euronext Growth Paris – FR0014003XT0 – ALNFL), société biopharmaceutique développant des médicaments botaniques innovants pour le traitement des addictions, annonce aujourd’hui l’obtention d’un prêt de 500 000 euros octroyé par Bpifrance.



Ce financement non dilutif, non anticipé, a vocation à soutenir la préparation de la soumission de la demande d’essai clinique de Phase 2 pour NFL-102, prévue mi-2026. NFL-102 est un candidat médicament ayant démontré, dans une étude préclinique sur modèle murin conduite par le Commissariat à l’Énergie Atomique et aux Énergies Alternatives (CEA), une action unique sur les mécanismes profonds impliqués dans le maintien de l’addiction à la nicotine. Cette étude a notamment mis en évidence la capacité de NFL-102 à normaliser l’activité de CREB, un facteur de transcription reconnu comme un régulateur majeur de l’addiction tabagique.



Bruno Lafont, Directeur Général et Co-fondateur de NFL Biosciences, déclare : « Nous remercions vivement Bpifrance pour sa confiance renouvelée et son soutien constant au développement de NFL Biosciences. Ce nouveau prêt constitue un soutien non dilutif supplémentaire pour NFL Biosciences. »