NFL Biosciences bondit après des résultats positifs contre l'addiction au tabac

" La significativité statistique est atteinte pour l'abstinence continue confirmée pendant les 4 semaines qui correspondent au critère principal de l'étude. Ce résultat démontre l'efficacité de NFL-101 administré seul et indique que même sur un faible effectif, NFL-101 atteint le critère d'efficacité requis pour l'enregistrement par la FDA ".

" L'obtention des résultats des dosages de cotinine urinaire a permis de confirmer les abstinences continues de façon parfaitement rigoureuse ", commente Bruno Lafont, directeur général délégué et co-fondateur de NFL Biosciences.

(AOF) - NFL Biosciences (+35,14% à 2,70 euros) s’envole dans de forts volumes après avoir annoncé des résultats définitifs, actualisés, de son étude clinique de phase 2, Cesto II, de NFL-101, son candidat médicament pour le sevrage tabagique. Cette biotech développant des médicaments botaniques pour le traitement des dépendances et addictions, souligne la capacité de NFL-101 à réduire le craving, l’envie irrépressible de fumer, combinée à une excellente tolérance, qui confirme un potentiel commercial supérieur à celui de Champix qui avait atteint plus d'un milliard de dollars de ventes annuelles.

