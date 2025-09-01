NFL Biosciences annonce la publication des résultats de l’étude clinique de Phase 2 CESTO II évaluant NFL-101 dans le sevrage tabagique au sein de la revue scientifique de référence Nicotine & Tobacco Research, journal officiel de la Société pour la Recherche sur la Nicotine et le Tabac (SRNT)

• La SRNT, principale société scientifique mondiale dédiée à la recherche sur la nicotine et le tabac, publie les résultats de l’étude CESTO II dans sa revue de référence, garantissant ainsi leur diffusion optimale au sein de la communauté scientifique spécialisée
• Deux administrations de NFL-101 à la dose de 100 μg démontrent une augmentation significative de l’abstinence continue et une réduction durable du craving, l’envie irrépressible de fumer
• NFL-101 présente un excellent profil de sécurité, comparable à celui du placebo
