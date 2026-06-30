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NFL Biosciences annonce la fabrication avec succès d’un lot clinique GMP de NFL-102 et valide sa chaîne industrielle de production
information fournie par Boursorama CP 30/06/2026 à 17:45

Pour recevoir toute l'information financière de NFL Biosciences en temps réel, faites en la demande par mail à nfl@newcap.eu.

• Validation de l’ensemble de la chaîne de fabrication GMP (Good Manufacturing Practice) de NFL-102, depuis la production de l’extrait jusqu’au produit fini lyophilisé
• Confirmation de la capacité industrielle de NFL Biosciences à accompagner les futures phases de développement clinique et une montée en charge de production
• Préparation de l’étude clinique de Phase 2 TONIC destinée à confirmer l’innocuité de NFL-102, évaluer son efficacité et sélectionner la dose optimale

NFL BIOSCIENCES (Euronext Growth Paris – FR0014003XT0 – ALNFL), société biopharmaceutique développant des médicaments botaniques innovants pour le traitement des addictions, annonce aujourd’hui la fabrication avec succès d’un lot clinique GMP (Good Manufacturing Practice) de NFL-102, un nouveau candidat médicament destiné au sevrage tabagique.

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