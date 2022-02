NFL Biosciences : accord de co-développement d’un candidat médicament pour réduire la consommation d’alcool



Accord de co-développement de NFL-301, candidat médicament destiné à réduire la consommation d’alcool, avec la volonté de déposer une demande d’autorisation d’étude clinique de preuve de concept aux États-Unis courant 2022

Positionnement unique, naturel, de NFL-301 sur un marché mondial de plusieurs milliards de dollars



NFL Biosciences SA, société biopharmaceutique développant des médicaments botaniques pour le traitement des dépendances et addictions, et ATHENA Pharmaceutiques, acteur leader de la mise au point et de la production de médicaments par voie orale, annoncent la mise en place d’un accord de co-développement. ATHENA Pharmaceutiques prend en charge le développement et la production de NFL-301, candidat médicament naturel de NFL Biosciences ciblant la réduction de la consommation d’alcool, tandis que NFL Biosciences assure la définition et la conduite du programme clinique.