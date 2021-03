Nextstage:"Reprise des investissements pour 2021 !"

Publication de l'ANR 2020



Nextstage publie des chiffres en baisse au titre de son ANR 2020. L'ANR s'établit à 219,7 M€ (dont 184,4 M€ de valorisation des 18 participations et 35,3 M€ de trésorerie nette) et à 103,8 € par action (-15,3% vs 31/12/2019). L'exercice aura été principalement marqué par la forte baisse des participations évoluant sur les secteurs du tourisme et des loisirs (-40,6%) mais aussi par la forte résilience du reste du portefeuille dont l'évolution a été positive (+8,6%). Dans ce contexte et après prise en compte de la variation de la juste valeur des actifs financiers non courant (-33,8 M€ vs 17,1 M€ au 31/12/2019), des revenus des actifs financiers (2,7 M€ vs 1,7 M€) et des charges externes (5,2 M€ vs 4,9 M€) le résultat opérationnel ressort en baisse à -39,1 M€ (vs 13,9 M€ au 31/12/2019).



Recommandation



Après la mise à jour de notre modèle de valorisation, nous maintenons notre objectif de cours à 99,00€ et notre recommandation à Accumuler.