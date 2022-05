Nextstage:"ANR stable au T1"

Publication de l’ANR T1 2022



Nextstage publie des chiffres stables au titre de son ANR T1 2022. L’ANR s’établit à 241,5 M€ (dont 217,5 M€ de valorisation des 17 participations et 24,0 M€ de trésorerie nette) et à 115,7 € par action (-0,5% vs 116,3€ au 31/12/2021). Alors que Nextstage ne détient plus directement ou indirectement de participation cotée depuis la cession de Fountaine Pajot, les participations non cotées ne sont pas revalorisées au 31 mars et au 30 septembre. Dans ce contexte, l’ANR recule mécaniquement à la suite du paiement des frais de gestion.



Recommandation

Suite à cette publication notre objectif de cours ressort à 102,00 € et notre recommandation reste à Accumuler.