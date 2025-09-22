NextStage AM annonce quatre recrutements

(AOF) - Afin de renforcer son équipe commerciale et marketing, et d’accélérer sa croissance en renforçant sa présence sur l’ensemble du territoire, NextStage AM a dévoilé quatre nouveaux recrutements. Hubert Mercier, Henry Costes, Imran Kourichi et Caroline Prigent vont ainsi faire leur arrivée dans la société de gestion indépendante.

Hubert Mercier va rejoindre l'équipement Développement en tant que Directeur des partenariats. Diplômé d'un Master 2 Banque, Finance et Assurance de l'Université Paris Ouest Nanterre, il a débuté sa carrière en 2012 chez Amundi avant de passer chez Keren Finance en 2017, en tant que responsable des relations partenaires.

Henry Costes a été nommé au poste de Responsable des partenariats. Après un diplôme de l'EM Lyon, il a commencé en 2020 chez EY comme consultant spécialisé dans la gestion des actifs pour les assureurs et les asset managers. Il est ensuite passé dans les équipes d'audit des activités de trading de commodities avant de rejoindre en 2021 Ardian, comme Finance officer sur l'activité Customized Solutions puis LBO France sur les Small & Mid.

Imran Kourichi a été nommé au poste de Responsable des partenariats. Il est diplômé de l'IESEG School of Management, et débute sa carrière en 2021 en tant que qu'apprenti dans le conseil, chez Edmond de Rothschild où il évolue pendant deux ans au sein des équipes de gestion et en tant que Sales, puis chez IDIA Capital Investissement en tant qu'analyste Relations Investisseurs.

Enfin, Caroline Prigent va devenir Directrice marketing & communication. Titulaire d'une maîtrise en Sciences de gestion et d'un master en marketing international, elle dispose de 20 ans d'expérience dans l'industrie financière. Elle a occupé des postes de responsabilité chez Franklin Templeton, La Banque Postale Asset Management, 123 IM et CMC Markets.