Nextracker atteint un niveau record après la publication de résultats supérieurs à ceux du deuxième trimestre et la révision à la hausse de ses prévisions de recettes pour l'exercice en cours
information fournie par Reuters 24/10/2025 à 15:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 octobre - ** Les actions du fabricant d'équipements de suivi solaire Nextracker NXT.O ont atteint un niveau record, en hausse de 9,9 % à 99,09 dollars

** La société revoit légèrement à la hausse ses prévisions de revenus pour l'exercice 26

** La société prévoit maintenant un chiffre d'affaires de 3,275 à 3,475 milliards de dollars pour l'exercice 26, contre une prévision antérieure de 3,2 à 3,45 milliards de dollars

** Le chiffre d'affaires et le bénéfice par action ajusté de Nextracker pour le deuxième trimestre dépassent les estimations des analystes

** Les réservations pour nos produits de suivi restent saines, conduisant à un carnet de commandes record de plus de 5 milliards de dollars" - Dan Shugar, directeur général de Nextracker

** NXT annonce la création d'une joint-venture avec Abunayyan Holding en Arabie Saoudite afin de développer ses activités sur les marchés du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord

** Au moins quatre sociétés de courtage augmentent leur taux d'intérêt sur l'action

** 20 des 28 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, et 8 l'évaluent à "conserver"; leur PT médian est de 95 $ - données compilées par LSEG

** En incluant le mouvement de la séance, NXT est en hausse de 147,4 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

NEXTRACKER RG-A
96,8800 USD NASDAQ +7,19%
