Nextracker acquiert Origami Solar ; les actions sont en hausse

8 septembre - ** Les actions du fabricant d'équipements de suivi solaire Nextracker NXT.O augmentent d'environ 2 % pour atteindre 71,12 $ dans les échanges prolongés

** La société acquiert Origami Solar, spécialisée dans la technologie des cadres en acier, dans le cadre d'une transaction en espèces d'environ 53 millions de dollars

** Les cadres en acier offrent une alternative aux cadres en aluminium traditionnels, offrant durabilité, coûts compétitifs, une chaîne d'approvisionnement locale robuste et une empreinte carbone plus faible

** NXT indique que l'acquisition d'Origami Solar apporte à l'entreprise des talents en matière de conception et d'ingénierie de cadres de panneaux afin de stimuler l'innovation autour de solutions optimisées de traçage de panneaux

** Nous pensons que les actions réagiront favorablement à l'acquisition en tant que vecteur de croissance supplémentaire pour soutenir les aspirations à long terme de NXT... pour représenter environ un tiers de son chiffre d'affaires total au cours des cinq prochaines années " - Christopher Dendrinos, analyste à RBC

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé de ~91 % depuis le début de l'année