NextEra rachète Dominion pour 66,8 milliards de dollars dans le secteur électrique américain, en plein boom de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions tout au long du texte)

NextEra Energy NEE.N va racheter Dominion Energy D.N dans le cadre d'une transaction entièrement en actions évaluée à environ 66,8 milliards de dollars, créant ainsi le plus grand service public d'électricité réglementé au monde en termes de valeur boursière, alors que les services publics américains se précipitent pour répondre à la demande croissante des centres de données alimentant le boom de l'intelligence artificielle.

Cette opération, l'une des plus importantes du secteur américain de l'électricité, s'inscrit dans une vague de consolidation alors que l'expansion rapide des centres de données fait grimper la demande en électricité pour la première fois en deux décennies, ouvrant une source de revenus lucrative et améliorant les perspectives de bénéfices.

Cette année, AES Corp a accepté d'être rachetée par un consortium mené par Global Infrastructure Partners et la société suédoise de capital-investissement EQT AB EQTAB.ST pour 33,4 milliards de dollars. Cette opération fait suite à l'acquisition de Calpine par Constellation Energy CEG.O pour 16 milliards de dollars et à celle de TXNM Energy par Blackstone BX.N pour 11,5 milliards de dollars l'année dernière.

NextEra est l'un des plus grands développeurs énergétiques au monde et l'accès au portefeuille de Dominion lui permettrait de s'étendre dans la région PJM Interconnection et de tirer parti des opportunités en Virginie, l'un des plus grands marchés de centres de données au monde.

La société basée en Floride a déclaré qu'elle échangerait 0,8138 de ses actions contre chaque action en circulation de Dominion, valorisant Dominion à 75,97 dollars par action, soit une prime d'environ 23 % par rapport à son dernier cours de clôture, selon les calculs de Reuters.

L'action NextEra a reculé de 2 % en pré-ouverture, tandis que celle de Dominion a bondi de 14,7 %.

Au 31 mars, Dominion affichait une dette à long terme totale de 44,11 milliards de dollars.

Cette transaction s'inscrit dans le cadre des efforts de NextEra pour tirer parti de la demande croissante en électricité destinée aux centres de données développés par les géants de la tech. L'année dernière, le fournisseur d'énergie avait signé un accord avec Google ( GOOGL.O ), filiale d'Alphabet, pour rouvrir une centrale nucléaire dans l'Iowa.

Basée en Virginie, Dominion dispose d'une capacité contractuelle de près de 51 gigawatts pour les centres de données et compte parmi ses clients Alphabet, Amazon AMZN.O , Microsoft MSFT.O , Meta META.O , Equinix EQIX.O , CoreWeave

CRWV.O et CyrusOne.

La zone de desserte de Dominion en Virginie comprend la “Data Center Alley” du nord de la Virginie, qui abrite la plus grande concentration de centres de données au monde et l'un des marchés de l'électricité connaissant la croissance la plus rapide à l'échelle mondiale.

UN EXAMEN MINUTIEUXÀ PRÉVOIR

Toutefois, l'opération devrait faire l'objet d'un examen minutieux de la part des régulateurs, des associations de consommateurs et des législateurs, préoccupés par la concentration du marché, les prix de l'électricité et la fiabilité du réseau.

La transaction devrait être finalisée dans 12 à 18 mois, sous réserve d'un examen antitrust et des autorisations des actionnaires et des autorités de régulation, notamment la Commission fédérale de régulation de l'énergie (FERC), la Commission de régulation nucléaire (NRC) et les régulateurs des services publics des États de Virginie, de Caroline du Nord et de Caroline du Sud.

Selon l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA), les prix de l'électricité aux États-Unis ont augmenté d'environ 40 % au cours des cinq dernières années, avec des hausses à deux chiffres au cours de l'année écoulée dans les pôles de concentration de centres de données tels que la Virginie, le Maryland et la Pennsylvanie.

Une fois l'opération finalisée, John Ketchum, directeur général de NextEra, occupera le poste de directeur général de la société issue de la fusion.