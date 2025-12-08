NextEra progresse grâce à un partenariat élargi avec Google et à des accords sur l'énergie propre avec Meta

8 décembre - ** Les actions de NextEra Energy NEE.N sont en hausse de 1,1 % à 84,16 $ avant le marché ** La société étend son partenariat avec Google Cloud pour augmenter la capacité des centres de données et l'infrastructure énergétique de plusieurs gigawatts à travers les États-Unis. ** Séparément, NEE obtient plus de 2,5 gigawatts de contrats d'énergie propre de Meta META.O .

** Prolonge l'accord avec WPPI Energy pour continuer à fournir 168 mégawatts de la production de la centrale nucléaire de Point Beach à Two Rivers jusque dans les années 2050

** NEE resserre ses prévisions de bénéfices ajustés pour 2025, s'attendant maintenant à ce qu'ils se situent entre 3,62 $ et 3,70 $/shr, comparativement aux prévisions précédentes de 3,45 $ à 3,70 $/shr

** Prévoit un bénéfice ajusté pour 2026 entre 3,92 $ et 4,02 $ par action, contre une prévision précédente de 3,63 $ à 4,00 $ par action

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action était en hausse de ~16% depuis le début de l'année